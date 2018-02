Artistica '81, tutte sul podio nella prima gara Gold Junior e Senior

Artistica '81 subito in luce nella prima gara del Campionato Regionale Gold Junior e Senior di ginnastica artistica, disputato a Rovereto, prova che ha previsto anche una classifica Interregionale valida per la qualificazione ai Campionati Nazionali, comprendente il Friuli Venezia-Giulia, il Veneto e il Trentino Alto Adige.

Nella Categoria Junior 1°-2°e 3° anno ottima prestazione delle atlete dell’Artistica’81 Trieste, che si sono classificate ai primi posti anche nella classifica unificata interregionale, dimostrando bravura e precisione. Per la categoria Junior 3° anno nella classifica regionale prima Beatrice Pontoni e seconda Gloria Danieli, in quella interregionale prima Beatrice Pontoni con i più alti punteggi in tutti e quattro gli attrezzi e complessivamente una prestazione all'insegna della sicurezza e della concentrazione. La ginnasta ha dimostrando di poter dare un ottimo apporto alla squadra di serie A1, che effettuerà la prima prova tra due settimane ad Arezzo.

Nella categoria Junior 2° anno nella classifica regionale regionale prima Giulia Plozzer e in quella interregionale seconda con il miglior punteggio al corpo libero e il secondo alle parallele. Nella categoria Junior 1° anno nella classifica regionale prima Anna Danieli, seconda Giovanna Novel, terza Beatrice Volpato. In quella interregionale prima Anna Danieli con il miglior punteggio alla trave, alle parallele e il secondo al corpo libero (12,500). Seconda classificata Giovanna Novel con il miglior punteggio al corpo libero, quinta Beatrice Volpato con il terzo punteggio sia a volteggio che al corpo libero. Brillante in particolare la gara di Anna Danieli, che si è destreggiata con personalità e decisione su tutti gli attrezzi, così come al corpo libero Giovanna Novel. Tutte sono già rientrate agli allenamenti in palestra, per la gara di serie A1 che si svolgerà ad Arezzo il 3 marzo.