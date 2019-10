Atleti paralimpici: il triestino Matteo Parenzan sarà ricevuto da Mattarella

L'atleta paralimpico triestino Matteo Parenzan sarà ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 14 novembre. L'atleta azzurro paralimpico del tennistavolo del Kras di Sgonico è diventato campione europeo under 23 sia singolarmente che a squadre a Lahti in Finlandia nel giugno 2019. Insieme a lui saranno accolti dal presidente gli altri atleti che hanno ottenuto allori durante la manifestazione. All'inizio dello scorso settembre Matteo aveva portato a casa anche la medaglia d'oro a squadre al torneo internazionale di Ostrava in Repubblica Ceca e, lo scorso maggio, il titolo di campione d'Italia per tre volte consecutive.