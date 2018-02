Automobilismo: domenica al via le 60 Miglia del Carso

Sessanta miglia da percorrere sulle strade del carso triestino, protagoniste, nel corso degli anni, della storia del motorismo giuliano. Un road book che farà riscoprire in versione inedita il Boschetto, la Trieste Opicina, Malchina e Caresana, secondo una serie di prove di abilità che terranno conto del rispetto dei limiti di velocità prescritti, minimi e massimi, grazie al sistema gps utilizzato nei rally. Un evento a lungo inseguito dall’ Associazione Ufficiali di Gara ” Mario de Carli” , che propone la prima edizione del raduno aperto a tutti gli appassionati, in collaborazione con l’Automobile Club Trieste ed il patrocinio del Coni regionale.

«Dalla sua fondazione, l'associazione ha sempre prestato servizio in gare automobilistiche di varie specialità. E ci è sembrato che i tempi fossero maturi per proporre una manifestazione a Trieste» commenta Lello Fantauzzo presidente del sodalizio. «Iniziamo da un raduno, diverso da quelli tradizionali, inseguiendo il sogno di riportare un rally in città»

Dopo la Mitteleuropean Race, la cui terza edizione è in calendario la prima settimana di giugno, Trieste si arricchisce, dunque, di un nuovo evento. «Non posso che ringraziare per la disponibilità e per il sostegno tutti coloro che hanno creduto nella nostra iniziativa: il CONI FVG, l' AC Trieste, l' ACI Sport, il Centro Commerciale Torri D'Europa, la NCAWEB, l' Intergrafica, l' Hotel Italia, MotorsportFVG, la Sparco, l' Allegra Fattoria e l'RDS radio e traking GPS» conclude Fantauzzo. E, dalle anticipazioni fornite dagli organizzatori, le vetture presenti già iscritte permetteranno agli appassionati di lustrarsi gli occhi.

Appuntamento, dunque, domenica 18 febbraio al Centro Commerciale Torri d'Europa, centro operativo della kermesse, per le verifiche dalle ore 09.00 e per la partenza e l' arrrivo, rispettivamente, alle 10.00 ed alle 18.00. ( AP )