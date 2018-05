Automobilismo: nasce la Trieste Racing Club Academy

Un importante passo avanti nell' automobilismo sportivo triestino. Dopo otto anni di piena operatività sul territorio giuliano ed una invidiabile serie di obiettivi aggiunti, sia sotto il profilo dei risultati sportivi che sotto quello della promozione della sicurezza e dell' avviamento, la costola tutta triestina della TRC si è costituita quale ASD autonoma, prendendo il nome di Trieste Racing Club Academy. Un richiamo alla tradizione motoristica locale che vedeva un sodalizio omologo presente sul territorio negli anni '80; un mantenimento del legame con la "casa madre" presieduta da Claudio Zamuner, attraverso l'acronimo; una serie di obiettivi che ben rappresentano l' entusiasmo con la quale il sodalizio guarda al futuro.

«L' inserimento della parola academy» spiega il neo presidente Alessandro Spunton «ci vuole caratterizzare rispetto ai precedenti, spiegando la direzione che vogliamo intraprendere. Sarà un cammino in salita, ma siamo fiduciosi e siamo già al lavoro per strutturare al meglio le nostre attività». «Daremo priorità all’impegno preso con la TRC Racing» prosegue Spunton «sviluppando assieme nuovi progetti nel motorsport, e concentrandoci sulla formazione e sui seminari di sicurezza stradale per il nord est». Senza tralasciare l'attività più propriamente sportiva, che negli ultimi anni ha creato un interessante vivaio.

«E non potevamo festeggiare in modo migliore il nostro battesimo, grazie alle prestazioni sul circuito di Precenicco nel Trofeo Pista Formula Driver, disputato lo scorso week end, di Jeffrey Piazza, Antonella Murano, Denise Bradaschia, Iside Poloiaz, Sonia Totagiancaspro, Luca Cossetto, Diego Komar e la new entry Giulietto. Un gruppo" commenta Spunton "in costante crescita qualitativa e numerica che continua a regalare grandi soddisfazioni».( AP )