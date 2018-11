Barcolana 50, le premiazioni al Rossetti domenica 2 Dicembre

È stata fissata per domenica 2 dicembre, alle 10.00, al Teatro Rossetti, la premiazione della 50.a edizione della Barcolana. L’evento vede come ogni anno oltre un centinaio di premiati, ed è la festa di chiusura della Barcolana, occasione per ripercorrere l’edizione appena conclusa, e aprire la strada a quella successiva. “Siamo pronti per affrontare l’ultimo atto di questa edizione che rimarrà nella storia della regata - ha commentato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - la premiazione è un momento molto importante, perché ci permette di celebrare i tanti vincitori di questa edizione da record: la premiazione è il loro momento, ma è anche il momento di tutti i triestini e gli appassionati di vela che vorranno ripercorrere con noi i dieci, eccezionali giorni di questa Barcolana 50”.

L'evento aperto al pubblico

La premiazione è infatti aperta a tutti i triestini e ospitata da Il Rossetti: il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia infatti, torna a parlare di vela dopo la “Notte Blu dei Teatri”, e lo fa assieme ai numerosi partner e sponsor che parteciperanno a questo importante evento. La premiazione vedrà la presenza delle autorità locali e di tutti i vincitori della Barcolana: saranno celebrati i primi tre classificati Assoluti e classe Crociera di ogni categoria, i vincitori dei prestigiosi Trofei, e sarà assegnato, come da tradizione, anche il premio Fair Play dedicato ai protagonisti di azioni che sottolineano, nell’ambito dell’evento Barcolana, momenti di grande amicizia, solidarietà e sportività. La premiazione è aperta al pubblico e a ingresso libero.