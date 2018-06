Barcolana e Compagnia della vela insieme per la "Cooking cup" a Venezia

Torna il grande evento che unisce la cucina alla vela: a Venezia, sabato 16 giugno, appuntamento con la 24.a edizione della Cooking Cup, la regata che si vince arrivando primi al traguardo e cucinando il miglior piatto durante la navigazione, un format inimitabile in una splendida cornice di fronte a Piazza San Marco.

Per il secondo anno Barcolana supporta la Compagnia della Vela Venezia nell’organizzazione dell’evento, dando la possibilità agli sponsor del settore food di Barcolana 50 di essere protagonisti a terra e in mare. Prosecco Doc, Despar e illy partecipano con Barcolana all’evento, con l’obiettivo di promuovere assieme la passione per la vela e l’alta cucina.

Appuntamento venerdì 15 giugno alle ore 18.00 al Despar Teatro Italia, il supermercato di Despar nel centro storico di Venezia, per il briefing concorrenti e per fare la spesa in vista della regata. In serata è prevista la Sponsor night, organizzata nella prestigiosa sede della Compagnia della Vela nella sede di San Marco Giardinetti - le storiche serre dei dogi - mentre sabato mattina si entrerà nel vivo della regata. Il percorso di dieci miglia con partenza dalla bocca di porto di Malamocco e arrivo davanti alla sede della Cdv tra l'isola di San Giorgio e San Servolo, di fronte a Piazza San Marco, metterà in competizione, contemporaneamente, velisti e chef: la miglior performance velica, infatti, sarà associata al miglior piatto realizzato dal cuoco di bordo. Una giuria composta da chef e velisti giudicherà infatti i piatti, e compenserà così la classifica compilata sulla base degli arrivi al traguardo.

“La partnership tra Barcolana e Compagnia della Vela è iniziata in occasione della scorsa edizione della Cooking Cup, ed è destinata a crescere, grazie alla comune visione della vela nel Nord Adriatico, dell’incoming turistico indotto dallo sport e della volontà di promuovere il binomio vela e cucina associati a una experience unica”, ha spiegato Mitja Gialuz, presidente della SVBG, lo yacht club che organizza la Barcolana.

Pier Vector Grimani, presidente della Compagnia della Vela parla delle ultime novità dell'evento: "Quando penso alla Cooking Cup mi viene in mente un bellissimo ricordo di mia figlia Orsola che, ancora bambina, con un semplicissimo piatto a base di crackers e salsa tonnata, ha contribuito a farci arrivare secondi nella classifica combinata. È con questo spirito che stiamo lavorando con Barcolana per rinnovare una delle classiche del nostro club assieme a Summer Race, Lui & Lei e Veleziana. Abbiamo voluto prima di tutto rendere più accessibile questo evento unico semplificandolo e, grazie al supporto degli sponsor, abbiamo ridotto significativamente la tassa d’iscrizione e aperto la cena di gala a tutti gli equipaggi.”

Fabio Donà, direttore marketing di Despar: “Siamo lieti di essere ancora una volta partner degli eventi di Barcolana, e ancora di più di ospitare l’avvio della 24.a Cooking Cup nel ‘supermercato più bello del mondo’, il nostro Despar nell’ex Cinema Teatro Italia a Venezia: una cornice spettacolare e unica, per un evento altrettanto spettacolare e unico. Apprezziamo moltissimo la capacità di Barcolana di coniugare il proprio lato sportivo e ludico con la valorizzazione del ricchissimo patrimonio ambientale, culturale e enogastronomico delle Venezie e delle aree confinanti, e consideriamo la promozione di manifestazioni di questo tipo e del territorio in cui si svolgono come parte integrante della nostra responsabilità sociale d’impresa.”

La 24.a edizione della Cooking Cup darà valore agli equipaggi e ai loro chef, mettendo in primo piano la passione per la cucina. Numerosi i gadget e i premi in palio per i regatanti, a partire dagli speciali inviti all’equipaggio vincitore per la quinta edizione di Barcolana Chef, l’evento che a Trieste, nei giorni che precedono la Barcolana, mette in rilievo la cucina stellata made in Italy.