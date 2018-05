Basket femminile, finale play off: Super Interclub! Batte nettamente Moncalieri e fa sua gara 1 (FOTO)

Prosegue il momento magico dell'Interclub Borgo S.Rocco che davanti ad un PalAquilinia praticamente esaurito in ogni ordine di posti batte l'Akronos Moncalieri per 80-59 nella finale di andata dei play off promozione,

Il 27° successo consecutivo stagionale determina pure l'imbattibilità casalinga dell'intera stagione.

Tanta è la gioia del presidente rivierasco Marco Salviato per la prova maiuscola offerta da parte delle sue ragazze davanti al numeroso pubblico accorso al PalAquilinia: «La squadra ha fornito una prestazione di grande carattere al di la dell'ottimo risultato acquisito, sicuramente il +21 rappresenta un vantaggio importante in proiezione della gara di ritorno che ovviamente è tutta ancora da giocare anche se quanto dimostrato oggi da atlete e staff lascia certamente ben sperare. I miei più sinceri complimenti vanno inoltre rivolti al nostro stupendo pubblico accorso in massa a sostenere ed incitare la squadra dall'inizio sino alla fine della partita a dimostrazione che quando si fanno bene le cose a livello societario poi si raccolgono i frutti».

Interclub Borgo S.Rocco - Akronos Moncalieri 80-59 (23-17;42-31;57-49)

Interclub Borgo S.Rocco: Cumbat 27, Ianezic 11, Vida 13, Silli 7, Battistel, Mervich 4, Bianchini, Predonzani ne, Dimitrijevic, Fumis ne, Miccoli 18, Robba ne. All.: Mura

Akronos Moncalieri: Parlani, Conte 15, Gaj Tripiano, Parlani, Berrad 7, Domizi, Trucco 13, Katshitshi 11, Giangrasso, Hernandez 7, Bosio ne, Giacomelli 6. All.: Terzolo