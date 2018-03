Basket femminile, serie B: ventiduesimo successo consecutivo dell'Interclub Muggia

Prosegue spedita la marcia inarrestabile dell’Interclub Borgo di Porto San Rocco al vertice del campionato di serie B, con la vittoria di Treviso sono 22 i successi consecutivi di marca rivierasca in un percorso sempre più lineare dove Muggia, anche in terra veneta, ha dimostrato di sapersi meritare la vetta della classifica andando ad espugnare il parquet della Bi-Holiday con il punteggio finale di 69-59.

L'avvio è favorevole all'Interclub che parte con il piglio giusto grazie al duo Vida-Miccoli a fare la differenza sotto canestro, le rivierasche senza particolari patemi mantengono ampiamente il pallino del gioco sino a produrre il massimo vantaggio (15-30) alla metà del secondo periodo.

Treviso non molla la presa e trova un'adeguata reazione a livello difensivo oltre che nei tiri da fuori utili ad accorciare il divario (47-51 al 30'), dall'altra parte l'Interclub dimostra una certa superficialità in attacco che non le permette di chiudere anticipatamente la partita nonostante il costante vantaggio sulla formazione avversaria. Si giunge così all'ultimo quarto dove Muggia costruisce l'allungo decisivo sia gestendo con intelligenza la palla che trovando alcune soluzioni individuali atte a produrre il +10 finale (59-69).

«Treviso ha dimostrato di essere una squadra in forma - spiega coach Mura - a mio avviso le venete lotteranno fino in fondo per evitare la lotteria dei play-out. Da parte nostra è venuta a mancare la giusta pressione difensiva, inoltre abbiamo sfruttato molto le individualità che da un lato possono essere un bene per risolvere i problemi ma dall'altro anche un male in quanto non possiamo permetterci di vivere su iniziative personali. Tra le note positive va senz'altro rimarcata la buona gestione di palla nei minuti finali che ci ha consentito di allungare in maniera definitiva sulla squadra avversaria».



Bi-Holiday Treviso: Fuser, Ceolin, Rachello, Dotlic 25, Gasparini 6, Stocco, Gini, Rossetto 6, Grigoletto, Gatto 8, Perocco 6, Favaretto 8. All.: Nani

Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia: Cumbat 16, Ianezic 14, Vida 7, Silli mis, Miccoli 19, Robba 2, Mezgec. All.: Mura