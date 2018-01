Basket femminile, serie B: l'Interclub Muggia espugna Monfalcone

Quindicesima perla consecutiva per l'Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia che espugna il parquet di Monfalcone con il punteggio di 73-58 in un derby dove le differenze in campo tra le due formazioni si sono evidenziate con il trascorrere dei minuti con Muggia che ha dato il la al successo sfoderando un terzo periodo di notevole intensità, ben poco ha potuto fare la formazione cantierina dinanzi alle folate rivierasche se non quello di trovare un break favorevole nell'avvio di ultimo quarto a rendere meno pesante il divario finale.

I primi 2 canestri della partita sono di Muggia con l'accoppiata Miccoli-Silli (0-4), dall'altra parte la reazione delle bisiache si concretizza alla metà del periodo con gli unici vantaggi siglati dalla Furlan (7-6;9-8), a questo punto l'Interclub alza l'intensità difensiva e grazie a delle buone conclusioni dalla media distanza piazza un break di 12-2 che le permette di chiudere il quarto sul +8 (11-20). Il secondo periodo si apre con il canestro della solita Furlan (13-20) a cui risponde la tripla di Bianchini che consegna a Muggia il primo vantaggio in doppia cifra (13-23 al 13') per un divario che rimane pressoché costante sino al 18' quando l'Abf ricuce in parte lo strappo grazie alle realizzazioni di Rosati e Vecchiet inframezzati dai 2 punti di Cumbat con il tabellone a segnare al 20' il +6 in favore dell'Interclub (31-37).

Alla ripresa delle ostilità il canestro della Rosati porta le padrone di casa sul -4 (33-37), ma è da questo momento che inizia lo show muggesano in un monologo culminato da un parziale di 15-0 (33-52) ulteriormente dilatato dal massimo vantaggio (35-59) ospite siglato da Ianezic al 28' con le 2 formazioni che alla penultima sirena si trovano separate da 22 punti (41-63). L'ultimo sussulto bisiaco avviene a cavallo del quarto, complici alcune leggerezze in attacco delle rivierasche, la formazione di coach Poletto trova un parziale favorevole che le permette di portarsi sul -10 (53-63) a 5' dal termine, ma il tutto si rivelerà ben poca cosa per potere impensierire l'attuale capolista che senza particolari patemi fa propria la gara (58-73) mettendo in fienile altri 2 punti utili a mantenere la vetta solitaria della classifica.

«Nel complesso la squadra ha disputato una buona partita -commenta coach Mura- e un ottimo terzo periodo, dobbiamo migliorare a livello continuativo nell'arco dei 40' di gioco ed essere più lineari visto che in certi momenti siamo ancora troppo altalenanti»

Basket Femm.Monfalcone - Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia 58-73 (11-20;31-37;41-63) Basket Femm.Monfalcone: Toniutti 2, Lavaroni 2, Furlan 23, Rorato, Pesetti 3, Quargnal 2, Poletto 2, Vecchiet 2, Zentilin, Bric 5, Rosati 17, Rocco. All.: Poletto Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia: Cumbat 8, Ianezic 19, Vida 5, Silli 10, Battistel 5, Mervich 3, Bianchini 3, Dimitrijevic ne, Fumis, Miccoli 12, Robba 2, Mezgec 6. All.: Mura