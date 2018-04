Basket, serie B: Interclub Muggia chiude la stagione regolare al primo posto

L’Interclub Borgo di Porto San Rocco non si ferma e anche a Casarsa, nell’ultima giornata della stagione regolare, incamera l’ennesima vittoria (24^consecutiva) per un computo totale di 26 successi in 28 gare disputate.

La sapiente alchimia che coach Mura e tutto lo staff rivierasco ha saputo fornire sin dal primo giorno di preparazione nei confronti di un gruppo cresciuto progressivamente giornata dopo giornata facendo fuori in maniera sistematica avversarie, sulla carta, maggiormente accreditate nei pronostici estivi da gran parte degli addetti ai lavori sono state la base di questo meritato successo sportivo, il percorso è ancora lungo ed irto di ostacoli (vedi playoff) ma i presupposti per fare bene ci sono tutti.

La sfida andata in scena al “Palarosa” ha visto un Interclub non particolarmente brillante nelle battute iniziali dell'incontro causa una certa imprecisione in fase d'attacco, le cose sono migliorate nel periodo successivo quando una maggiore intensità difensiva accompagnata da buone percentuali al tiro hanno permesso alle ospiti di mettere la freccia del sorpasso chiudendo il quarto avanti di 3 lunghezze (20-23).

Nella ripresa Muggia mantiene ampiamente il pallino del gioco, l'accelerata decisiva nella seconda metà del terzo quarto da il là al successo rivierasco (42-57).

«La vittoria odierna - commenta soddisfatto coach Mura - ci ha permesso di legittimare meritatamente il primo posto in classifica per il secondo anno consecutivo, ora la nostra concentrazione va tutta rivolta nei confronti dei play-off».

Pol.Casarsa - Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia 42-57 (11-8;20-23;34-38)

Pol.Casarsa: Devetta, Furlan, Pianezzolla 18, Serena 4, Devetta 13, Callegaro, Bertolin, Scarinei, Vincenzutto 2, Renò, De Marchi, Guerra 5. All.: Bossini

Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia: Cumbat 6, Silli 10, Battistel 9, Mervich 5, Bianchini 3, Dimitrijevic 5, Fumis, Miccoli 2, Robba 5, Mezgec 12. All.: Mura