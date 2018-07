Basket, Torneo internazionale giovanile “Suoncolora”: vittoria per gli u13 della Libertas Trieste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Straordinaria performance dei giovani della Libertas Trieste al 26° Torneo Internazionale Giovanile di basket “Suoncolora”, conclusosi con la vittoria della formazione triestina U13 domenica 17 giugno. Fogliano Redipuglia ha quindi assistito all’ascesa del Roster allenato da Daniele Bassi e Marino Edera, sotto gli occhi soddisfatti del dirigente Diego Bubnich. Emanuel Bubnich, Alessandro Castaldo (MVP con 29 punti), Emanuele Ciani, Gioele Creci, Florent Dalibert, Daniel Desobgo, Gabriele Gallicola, Andrea Gazzin, Giacomo Icardi, Christian Komauli, Tommaso Millo, Karless Pipendem, Michele Raico e Nikola Vuletic, gli eroi che hanno reso possibile questo successo. Dopo aver perso solo durante il girone eliminatorio contro il Portogruaro, hanno incontrato e sconfitto la DLF Udine, Perteole, Gemona e Interclub. Si ritrovano così in finale contro gli avversari tradizionali dell’Azzurra Trieste. Il derby si conclude a favore della Libertas con pieno merito per 71 a 56. I piccoli Aquilotti del 2007 seguono le orme dei più grandicelli. Fanno infatti un en plein di vittore nella fase iniziale, conquistando l’accesso alla finale. Qui purtroppo non ce la fanno, ma mettono al sicuro uno splendido secondo posto.

