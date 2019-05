La Pallacanestro Trieste si iscriverà alla prossima A1

"Pallacanestro Trieste 2004 srl comunica che l’assemblea dei soci svoltasi nel pomeriggio per far fronte alla situazione contingente ha deliberato l’abbattimento del capitale sociale e la sua immediata ricostituzione". E' questa la notizia per quanto riguarda il mondo del basket triestino che fino a qualche giorno fa cullava speranze e sogni per i playoff scudetto, infranti dalla Vanoli Cremona in gara 4 all'Allianz Dome.

"All’aumento di capitale così deliberato - continua la nota della PT - fino a 500mila euro, i soci attuali potranno aderire entro trenta giorni facendo valere il proprio diritto di prelazione. Al termine di questo periodo si sarà quindi definita la nuova compagine sociale". Restano i dubbi chiaramente sul soggetto imprenditoriale capace di prendere il posto di Scavone e soci, visto che "Alma Spa ha già reso noto che non aderirà a questa operazione, vedendo le sue quote di conseguenza ridotte fino a un minimo del 6,19 per cento".

Dal campo la palla passa alla società, agli sponsor e al progetto Siamo Trieste, che sta progressivamente andando avanti con la sua realizzazione di cui, come in conferenza stampa qualche settimana fa, si potranno vedere i frutti verso la fine di giugno. "Il Consiglio d'Amministrazione - chiude la nota della PT - ha contestualmente deliberato l’iscrizione della Pallacanestro Trieste 2004 al prossimo campionato di Serie A". L'unica notizia che forse ci si aspettava di sentire, anche se è presto per capire che tipo di stagione sarà quella del prossimo anno.