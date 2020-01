Baskin: Udine trionfa su Bazinga Trieste al primo campionato regionale

Partito all’Istituto salesiano Bearzi di Udine il primo campionato regionale di baskin, lo sport inclusivo che permette di far gareggiare atleti normodotati e disabili nella stessa squadra e al massimo delle loro possibilità. I padroni di casa della Zio Pino di Udine si sono imposti sulla neonata Bazinga Baskin Trieste per 80 a 55, dopo una partita più combattuta di quanto dica il largo finale in favore dei friulani. Ancora più combattuta la seconda sfida tra i Tolmezzo baskin e l’Energy Baskin Portogruaro. La prima compagine si è imposta per 66 a 58. Grande successo di pubblico, molte le persone sugli spalti, tra le quali Antonio Bodini, Presidente dell’Associaziona Nazionale baskin, nonché ideatore di questo sport inclusivo.

Il baskin

La Bazinga Baskin Trieste è nata ufficialmente a fine novembre dell'anno scorso. Si tratta di un gioco simile al basket ma i palloni sono di differenti tipi e i canestri sono più di due e ad altezze diverse, anche alla portata dei giocatori in carrozzina e alcuni persino dotati di uno scivolo per essere accessibili a differenti livelli di disabilità, sia fisiche che mentali. Le regole permettono a tutti di praticare lo sport a livello agonistico impegnandosi al massimo. Il trucco, grossomodo, sta nel creare cinque categorie di giocatori per ogni squadra, dove il quinto è un atleta di livello, il quarto un giocatore amatoriale e i primi tre sono composti da giovani affetti da differenti disabilità. Il giocatore di ciascun livello gareggia con gli omologhi della squadra avversaria contribuendo al punteggio della sua.