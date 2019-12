Bluenergy investe in città, rinnovato il contratto con l'Allianz Pallacanestro Trieste

Bluenergy ha rinnovato per altri tre anni il contratto di sponsorizzazione che la lega all'Allianz Pallacanestro Trieste. L'operazione di cui non si conosce l'importo esatto, vista una prassi aziendale (e di scelte di marketing) di non diffondere i dettagli della stessa - stesso atteggiamento era stato tenuto proprio da Allianz all'ufficializzazione dell'importante accordo, è stata presentata questa mattina all'interno del Salotto azzurro del Comune di Trieste.

"Diamond sponsor"

La firma della partnership è avvenuta alla presenza del presidente della società biancorossa Mario Ghiacci, della squadra, del fondatore di Bluenergy Gianfranco Curti, di Alberta Gervasio, amministratore delegato di BE, nonché del sindaco Roberto Dipiazza e dell'assessore regionale Fabio Scoccimarro. Bluenergy in questo modo diventa Diamond Sponsor della Pallacanestro Trieste e l'accordo firmato "consentirà a Pallacanestro Trieste di affrontare con ancor più forza le nuove sfide e i progetti di crescita della squadra".

"Progredire nel percorso"

Il logo di Bluenergy verrà inserito "sul retro maglia e sui pantaloncini. Il logo della multiutility campeggerà inoltre sulla trequarti campo durante le partite della stagione regolare del campionato nazionale di basket LBA presso l'Allianz Dome e sui Led a bordo campo". Per Ghiacci il rinnovo della partnership permetterà alla società "di progredire nel percorso che abbiamo in mente per la Pallacanestro Trieste".

L'operazione Bluenergy su Trieste

L'ad di Bluenergy Alberta Gervasio è convinta che "aziende come la nostra debbano impegnarsi con forza nel supportare le eccellenze del territorio. E Pallacanestro Trieste è un ottimo esempio. Per Bluenergy il legame con il territorio è fondamentale, nel business come nel sostegno ad attività benefiche, sportive o culturali". Non sarebbe un mistero infatti quello che vorrebbe Bluenergy pronta ad "aggredire" il mercato del gas a Trieste, in virtù dell'attuale 30 per cento dei condominii che l'azienda già gestirebbe nel capoluogo regionale e che sarebbe intenzionata a far crescere sensibilmente.

L'adesione a "Siamo Trieste"

Bluenergy aveva scelto di avvicinarsi alla Pallacanestro Trieste già lo scorso luglio attraverso la sponsorizzazione e "permettendo di dilazionare in bolletta il costo dell'abbonamento alle partite in casa". Inoltre, "aderendo alla piattaforma "Siamo Trieste" ha fatto sì che "i clienti-tifosi potessero donare alla società sportiva parte della spesa di gas e luce".