Bocce: Acquamarina Team Trieste al Campionato Regionale Fisdir a Romans d'Isonzo

Acquamarina Team Trieste ONLUS sezione Bocce presente sabato 24 febbraio al primo Turno del Campionato Regionale FISDIR di Bocce che si è svolto a Romans d'Isonzo (GO).

Gli Atleti della compagine locale hanno ben figurato nelle gare di singolo e coppie disputate tra loro e i cugini dell'ASD Schultz di Medea e del Carnia Special Team. Si sono distinti per il loro miglioramento tecnico l'Atleta Patrizia Podreka, oro nella nel singolo donne ed in coppia con Fuccaro Alessandro, debuttanti nella categoria Agonistica. Terzo posto della coppia Sepich-Pistan sempre nella categoria Agonistica. Nella categoria Promozionale salgono sul terzo posto del podio la coppia Impellizzeri-Podreka Andrea. Mentre per la categoria agonistica C21 un secondo piazzamento per la coppia Basezzi-Cepak.

Nel singolo donne si è distinta nella categoria Promozionale Impellizzeri Marzia conquistando una medaglia d'argento.

Nel singolo uomini sempre nella categoria Promozionale brilla l'oro di Podreka Andrea. Nel singolo uomini categoria agonistica C21 argento per Basezzi Matteo.

Prossimo appuntamento il secondo turno del Campionato Regionale FISDIR che si svolgerà il 24 marzo a Trieste presso la Bocciofila Triestina.