Canottaggio: Buttignon campionessa mondiale under 23

La monfalconese della Timavo Stefania Buttignon è campionessa del mondo nel doppio pesi leggeri under 23 sul lago Malta a Poznana in Polonia. Si rivelava come uno degli equipaggi più in forma quello del doppio leggeri della Buttignon, allenata da Lorenzo Tedesco, in coppia con la torinese Silvia Crosio degli Amici del Fiume, in una specialità che vedeva ai barchini di partenza un numero elevato di contendenti al titolo.

Nella finale, il doppio azzurro aveva la meglio, dopo un durissimo confronto lungo tutti i 2000 metri del percorso, su Germania e Gran Bretagna, conquistando il titolo mondiale under 23.