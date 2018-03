Calcio: Italia U19 a Lignano 21-27/3 per qualificazione Europei

Il Friuli Venezia Giulia sportivo si tinge nuovamente di azzurro: da mercoledì 21 a martedì 27 marzo ospiterà infatti il Girone 3 della Fase Elite del Campionato europeo Uefa di calcio Under 19, nella quale l'Italia punta a conquistare l'unico posto a disposizione per la finale che si svolgerà in Finlandia. Gli incontri, nei quali la formazione azzurra affronterà le rappresentative della Grecia, della Polonia e della Repubblica Ceca, si svolgeranno allo stadio Teghil, di Lignano Sabbiadoro, allo Stadio Friuli'di Udine e al comunale di Cordovado.

La presentazione dell'evento si è svolta allo stadio Teghil di Lignano, città che quattro mesi fa aveva ospitato un incontro della nazionale azzurra Under 20, e che conferma, assieme all'intero Friuli Venezia Giulia, la sua vocazione sportiva. Una città, Lignano, che ha dato al calcio italiano numerosi campioni, anche componenti della nazionale, e nella quale l'efficienza e l'adeguatezza degli impianti giocano un ruolo importante a favore dell'ospitalità di diverse discipline sportive. Discipline, per le quali la Regione in questi anni ha stanziato quasi 12 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture sull'intero territorio del Friuli Venezia Giulia. Ed è orgogliosa di ospitare i grandi eventi sportivi.

Anche al mondo dello sport deve in parte i risultati positivi conseguiti nel settore turistico. Grazie alla disponibilità e adeguatezza di impianti, strutture e infrastrutture, e alle attività del movimento sportivo. Il turismo infatti, negli ultimi tre anni, ha fatto registrare un incremento costante del 7 per cento l'anno di presenze. Potendosi avvalere di una terra ricca di peculiarità, attrattive storiche, archeologiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e ambientali, ma anche di luoghi e strutture per la pratica amatoriale e agonistica dello sport. Nell'occasione, è stato ricordato il rapporto di fattiva collaborazione tra la Regione e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Figc, che il prossimo anno celebrerà i 120 anni dalla fondazione. Mentre, proprio il prossimo anno, il Friuli Venezia Giulia accoglierà la fase finale del Campionato europeo Under 21.

Che per la prima volta sarà disputato in Italia. La nazionale azzurra Under 19, da una decina di giorni in ritiro a Lignano Sabbiadoro, ha vinto il girone precedente, ed è fortemente motivata a conquistare l'unico posto del girone per l'accesso alla finale. Finale, che ha vinto nel 2003, collezionando successivamente due secondi posti. Gli allenamenti dell'Italia e delle altre squadre del Girone 3 sono in corso in questi giorni negli impianti di Pertegada, Precenicco, Bibione, Teor, Carlino. Ecco il calendario del Girone 3 Elite round: Il 21 marzo, sarà aperto da Repubblica Ceca-Polonia, alle ore 12 a Cordovado; alle 15:30 Grecia-Italia, al Teghil di Lignano. Il 24 marzo, alle ore 12, a Cordovado, Repubblica Ceca-Grecia; alle 15:30, al Teghil di Lignano, Italia-Polonia. Il 27 marzo, al Teghil di Lignano, alle ore 16:30, Polonia-Grecia; alla stessa ora, allo stadio Friuli di Udine, Italia-Repubblica Ceca.