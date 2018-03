Calcio, Teramo-Triestina: 21 rossoalabardati convocati

Al termine della rifinitura svolta nella tarda mattinata di oggi presso il Centro Sportivo "Zampacorta" di Montesilvano (Pescara), Nicola Princivalli ha convocato 21 giocatori per il match di campionato di domani pomeriggio alle 16.30 tra Teramo e Triestina, in programma allo Stadio "G. Bonolis". Non figurano nell'elenco gli infortunati Bariti, Coletti e Grillo oltre allo squalificato Bracaletti.

PORTIERI: Boccanera, Miori

DIFENSORI: Aquaro, Bajic, Codromaz, El Hasni, Lambrughi, Libutti, Maesano, Pizzul, Troiani

CENTROCAMPISTI: Acquadro, Celestri, Finazzi, Meduri, Porcari

ATTACCANTI: Arma, Hidalgo, Mensah, Petrella, Pozzebon