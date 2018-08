Alma Pallacanestro, il calendario completo 2018/2019

Alle 12.00 di mercoledì 1 agosto 2018 la Lega Basket Serie A ha ufficialmente reso noto il calendario della stagione 2018/2019, che vedrà coinvolta anche Alma Pallacanestro Trieste. La società biancorossa, come già preannunciato nella giornata di martedì, esordirà in casa il 7 ottobre contro la Virtus Bologna: sarà la prima tappa di un campionato che durerà fino al 12 maggio, data dell’ultimo turno di regular season. Da Ros e compagni chiuderanno la propria stagione regolare con i campioni in carica dell’Olimpia Milano, in trasferta al Forum. Di seguito, ecco il calendario completo:

7 OTTOBRE 2018 (ritorno 20 GENNAIO 2019)

Alma Trieste vs Virtus Bologna

14 OTTOBRE 2018 (ritorno 27 GENNAIO 2019)

Torino vs Alma Trieste

21 OTTOBRE 2018 (ritorno 3 FEBBRAIO 2019)

Alma Trieste vs Brescia

28 OTTOBRE 2018 (ritorno 10 FEBBRAIO 2019)

Varese vs Alma Trieste

4 NOVEMBRE 2018 (ritorno 3 MARZO 2019)

Alma Trieste vs Pistoia

11 NOVEMBRE 2018 (ritorno 10 MARZO 2019)

Pesaro vs Alma Trieste

18 NOVEMBRE 2018 (ritorno 17 MARZO 2019)

Alma Trieste vs Trento

25 NOVEMBRE 2018 (ritorno 24 MARZO 2019)

Alma Trieste vs Cantù

9 DICEMBRE 2018 (ritorno 31 MARZO 2019)

Cremona vs Alma Trieste

16 DICEMBRE 2018 (ritorno 7 APRILE 2019)

Alma Trieste vs Avellino

23 DICEMBRE 2018 (ritorno 14 APRILE 2019)

Reggio Emilia vs Alma Trieste

26 DICEMBRE 2018 (ritorno 20 APRILE 2019)

Venezia vs Alma Trieste

30 DICEMBRE 2018 (ritorno 28 APRILE 2019)

Alma Trieste vs Brindisi

6 GENNAIO 2018 (ritorno 5 MAGGIO 2019)

Sassari vs Alma Trieste

13 GENNAIO 2018 (ritorno 12 MAGGIO 2019)

Alma Trieste vs Milano