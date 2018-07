Calendario Triestina, tutte le date

Nei giorni scorsi è stato diramato il comunicato ufficiale dalla Lega di Serie C dove sono state definite le date di calendario per la stagione sportiva 2018/2019, relative al campionato e alla Coppa Italia di categoria.

Il campionato

La stagione nella quale la Triestina festeggia il suo centesimo compleanno inizia domenica 26 agosto e termina domenica 5 maggio. Sono previste due soste rispettivamente il 6 e il 13 gennaio. I turni infrasettimanali saranno 3 su due giorni,martedì e mercoledì. L’orario proposto dalla Lega Pro sarà l’orario serale (18:30, 20.30) presente nel trimestre di riferimento per ciascun girone. Spazio poi anche al clima natalizio con le gare del 23 e del 30 dicembre.

Fasce orarie

Il campionato si caratterizzerà per quattro fasce orarie identiche sia di sabato che di domenica con fischio d’inizio programmato per le 14.30, le 16.30, le 18.30 e le 20.30;

La Coppa Italia

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C invece le giornate della fase eliminatoria saranno 3 e cadranno domenica 5, 12 e 19 agosto.

Il turnover dei gironi

Un girone giocherà di sabato per tre mesi e due gironi giocheranno di domenica per tre mesi; in tal modo durante l’intera stagione ogni girone giocherà un trimestre di sabato e due trimestri di domenica, fermi restando gli anticipi del venerdì ed i posticipi del lunedì per esigenze televisive; la domenica un girone disputerà le gare alle ore 14.30 e 18.30; l’altro girone disputerà le gare alle ore 16.30 e 20.30.

In bocca al lupo.