Triestina, l'esordio stasera al Rocco contro la Vis Pesaro

L'Unione Sportiva Triestina alle prese con l'inizio del campionato di serie C. Dopo due mesi intensi di preparazione costellati di test amichevoli e di rinvii da parte della Lega sui calendari e il conseguente via di stagione, finalmente questa sera alle 20.30 allo stadio Nereo Rocco i "greghi" saranno di scena per la prima giornata contro i marchigiani della Vis Pesaro.

La squadra

Il Mister Pavanel non cambierà molto rispetto alle formazioni schierate in questo avvio di stagione, nelle amichevoli disputate nei due mesi dall'inizio della preparazione. La partita difficilissima. La squadra allestita dalla società è una buona squadra e questa sera testerà il campionato e, come in ogni stagione che si rispetti, già questa sera si noteranno gli aspetti positivi e si vedranno quelli negativi. Il girone che la Triestina affronta non è un girone semplice. La relativa giovane età della squadra può essere, nella migliore tradizione, esplosione di entusiasmo o di complicata gestione della pressione.

Gli abbonamenti

La società ha comunicato di aver staccato oltre 2500 abbonamenti, numero cresciuto anche e soprattutto grazie all'arrivo del "Diablo" Pablo Granoche, gradito ritorno a casa del bomber uruguayano e atteso da tutto lo stadio. Durante questa stagione il resto lo faranno i giovani, gli inserimenti di Maracchi, la velocità di Mensah e l'esperienza di Bracaletti e Lambrughi. Oltre alla capacità comunicativa di mister Pavanel, che come recitava una scritta sul muro di entrata dello stadio fino a qualche anno fa era "bandiera". Lo è ancora e la Triestina l'ha scelto anche e soprattutto per trasmettere un senso identitario che nel calcio moderno si sa, sembra in via d'estinzione. Calcio d'inizio ore 20.30.