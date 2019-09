Campodarsego-San Luigi 1 a 0, quarta sconfitta per gli uomini di Sandrin

Dopo cinque giornate di campionato di serie D il tabellino del San Luigi segna la quarta sconfitta per i biancoverdi di Luigi Sandrin. La compagine triestina ha perso per 1-0 sul campo del Campodarsego. A risultare decisivo è stato il gol messo a segno al 9' del primo tempo da Tonelli, bravo ad infilare D'Agnolo con un potente diagonale rasoterra da destra verso sinistra.

Il San Luigi tuttavia non ha sfigurato di fronte ai padovani. Diverse sono state infatti le occasioni per pareggiare create da Carlevaris e compagni. I biancoverdi però pagano la scarsa precisione e la freddezza del portiere Aspergh che hanno reso vani gli sforzi compiuti dalla squadra di Ezio Peruzzo. Nel primo tempo si sono registrate due occasioni degne di nota per il San Luigi. Prima un bel calcio di punizione dell'indomito Carlevaris e respinto dall'estremo difensore di casa, mentre subito dopo è il navigato attaccante Matteo Muiesan ad avere sui piedi l'occasione, sfumata da due passi, per rimettere in parità il match.

Nella ripresa il San Luigi continua a produrre gioco. Prima De Panfilis e poi Giovannini sfiorano di un soffio il pareggio, risultato che gli uomini di Sandrin avrebbero meritato. Domenica prossima i biancoverdi ospiteranno il quotato Belluno. Appuntamento in via Felluga alle 15.