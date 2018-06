Canoa: settimo posto per Crosilla agli Europei ad Auronzo, altri 5 campioni regionali in gara

Campionati Europei under 23 e junior in pieno svolgimento sul lago Santa Caterina ad Auronzo di Cadore e 6 gli atleti del Friuli Venezia Giulia in gara.

Dopo il 7°posto di sabato mattina nella finale “A” del K2 junior 1000 metri del gradese dell'Ausonia Matteo Crosilla in coppia con Guido Conciarelli, domenica altri regionali in gara, anche con possibilità di medaglia. Alle 11,35 un'altra gradese del club biancoverde di Darsena Torpediniere, Irene Bellan, gareggerà nella finale del K4 junior 500 metri ed al pomeriggio alle 15,57 nel K1 junior 200 metri, gara nella quale, nelle qualificazioni di venerdì, ha fatto vedere cose egregie con il 2° crono assoluto.

Sempre domani, alle 15,06, il gradese tesserato per la Bissolati di Cremona, Dylan Paliaga, cercherà il podio nel K1 200 metri, dopo aver disputato al mattino alle 11,10 la finale del K4 500 metri. Ancora l'Ausonia in azzurro, con Meshua Marigo nella finale B del K1 under 23 femminile 500 metri alle 11,20 e quella del K1 500 metri junior della triestina del CMM N. Sauro Ilenia Pieri alle 9,00.