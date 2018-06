Canoa: "Edo" Chierini vola in finale agli europei

Il triestino Edoardo Chierini, assieme a Riccardo Spotti, nel K2 200 metri agli Europei di Belgrado, grazie al terzo posto in batteria in 32.832 di sabato mattina, accede alla finale A di domenica, con il 5° tempo assoluto delle qualificazioni. Francesca Genzo nel K1 200 metri giungeva 4° in semifinale, mancando di un soffio l'accesso alla finale dal 1° al 9° posto: gareggerà domenica nella finale B.