Canottaggio, Maccagnan (Ravalico) è Campione d'Italia

A Piateda, sull'Adda, ai Campionati Italiani di discesa, Davide Maccagnan tesserato quest'anno per i Vigili del Fuoco Ravalico, vinceva in 42.710 la sprint ed in 08:44.280 la classica nel K1 senior, laureandosi campione italiano. Maccagnan, uno dei più forti canoisti di discesa in Italia, da questa stagione veste i colori dei Vigili del Fuoco Ravalico di Trieste. Un palmares di tutto rispetto: in maglia azzurra dal 2007, nella specialità del K1 discesa fluviale, dal 2014 ad oggi, ha conquistato 2 medaglie di bronzo ai Campionati del Mondo Sprint a Squadre nel 2014 e 2016, titolo Italiano Assoluto nel 2014, 2015 e 2016, lo scorso anno terzo posto (per un errore tecnico; n.d.r.), nel 2016 classificato 6° in Coppa del Mondo, nel 2017 si è piazzato 9° ai Campionati del Mondo Assoluti Sprint, e medaglia di bronzo ai Campionati Europei in C2 a Squadre.

Come mai vesti i colori di una società triestina?

Sono tesserato con i Vigili del Fuoco Ravalico di Trieste, perché lo reputo un onore portare in alto il nome di questa società. Grazie ad un amico ho avuto l'occasione di poter conoscere il dirigente, ed i responsabili dei Vigili del Fuoco della sezione Navale. Per me è di grande stimolo far parte di questo Gruppo Sportivo.

Dove vivi e ti alleni?

A Fonzaso in provincia di Belluno e mi alleno sul Fiume Brenta a Valstagna. Probabilmente verrò ad allenarmi a Trieste durante l'estate in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Velocità a Settembre dove vorrei gareggiare assieme al mio amico e compagno di squadra Erik Buzzi nel K2 200 metri.

Quali sono i tuoi obiettivi per quest'anno?

Il mio obiettivo 2018 è una terza medaglia Mondiale, e portare in alto il nome dei Vigili del Fuoco facendo conoscere il mondo della canoa a più persone possibile. Prossimo impegno per Davide Maccagnan, sarà il collegiale azzurro che deciderà i selezionati per l’appuntamento mondiale sul fiume Muota, in Svizzera, dal 31 maggio al 3 giugno.