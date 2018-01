Canoa Polo: vincono i tedeschi del Neuburg ma il Nazario Sauro batte gli ungheresi

I tedeschi del Neuburg vincono a Lignano il la V edizione dell' International Canoe Polo Meeting a spese dell'Arenzano per 6 a 5, con una rete a fil di sirena, ma eccellente prestazione del CMM N. Sauro "A" che batte a sorpresa i temibili ungheresi del Nagymaros 5 a 2 nella finale per il 3° posto. 16 squadre delle quali 6 straniere, provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Ungheria, hanno partecipato tra sabato e domenica al tradizionale Meeting di apertura della stagione della canoa polo, organizzato nella piscina del Villaggio Getur di Lignano Sabbiadoro dalla sezione canoa del Cus Udine.

Squadra ringiovanita quella del Circolo Marina, che ha come obiettivo nel 2018, il primo posto nel Campionato di serie B, puntando nel contempo alle squadre under 16 ed under 18. Enrico Rizzi, Rocco Porcelli, Stefano del Ben, Andrea Falconer, Ruggero Calligaris, Marco de Colombani, la squadra del club di viale Miramare attualmente più in forma. Dopo una giornata di sabato nella quale si classificava agevolmente per i quarti di finale, li vinceva 3 a 2 contro il Friburg, perdendo 4 a 2 la semifinale contro i coriacei tedeschi del Neuburg che poi vinceranno il torneo. Nella finale, la squadra allenata da de Colombani si esprimeva al meglio delle loro possibilità con una difesa attenta ed un attacco ficcante che permetteva ai triestini di prevalere sugli ungheresi del Nagymaros per 5 a 2, conquistando una preziosa medaglia di bronzo.

