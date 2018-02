Canottaggio, Saturnia e Ausonia sul podio a Torino

Iniziava con il piede giusto l'avventura torinese sul fiume più lungo d'Italia per gli equipaggi regionali alla d'Inverno sul Po in barca corta sabato sui 5 km del percorso, con partenza a monte della passerella Turin Marathon e arrivo ai Murazzi, di fronte alla Canottieri Esperia, organizzatrice dell'evento.

Vittorie nel doppio senior di Piero Sfiligoi e Leone Maria Barbaro (Saturnia/Tirrenia) di quasi 20” sul misto Amici del Fiume/CUS Pavia e della Cerea, di Ilaria Corazza in coppia con Maria Ludovica Costa (Ausonia/Rowing GE) nel doppio junior femminile di misura su Tremezzina (1”73) e Cerea più distante, di Andrea Verrone (Saturnia) nel singolo ragazzi che prevaleva di 98 centesimi sull'Armida e 9”1 su Telimar, mentre era argento per Stefano Morganti (Saturnia) nel singolo senior alle spalle di 5”30 all'Elpis, e bronzo per Gustavo Ferrio (Saturnia) assieme a Jacopo Frigerio (Lario) nel 2 senza senior dopo Esperia ed il misto Cerea/Telimar.

Nelle gare master, doppietta d'argento per il CMM N. Sauro con il doppio maschile di Dandri e Sollecito e di quello femminile di Franza e Parma.

Domenica mattina il via alle 10,00 per la versione internazionale della d'Inverno sul Po in otto e 4 di coppia.