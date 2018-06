Canottaggio: 4 barche del Fvg alla fase nazionale dei giochi studenteschi

Conto alla rovescia per la Fase Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi di canottaggio (concomitanti con quelli della vela), che si terranno dal 4 al 7 giugno sul lago di Idro (Bs). 4 gli equipaggi dal Friuli Venezia Giulia che parteciperanno all'evento, appartenenti ai due licei scientifici triestini: 3 per il Galilei ed 1 per l'Oberdan. Per il Galilei accompagnatrici saranno la professoressa Arianna Pittoni e la professoressa Alessandra Tommasini. per la Scuola Tutor la Ginnastica Triestina, accompagnatore Giovanni Sofianopulo.

Per l'Oberdan accompagnatore sarà il professor Davide Caprino, mentre per la Scuola Tutor il Saturnia, accompagnatore sarà ilCoordinatore Tecnico Regionale Stefano Gioia.

Galilei (juniores m): Ilic Nemanja, Monticco Giacomo, Stoppari Mattia, Tommasini Simone, Conteddu Francesco (tim), Distefano Matilde, Flora Giulia, Perselli Greta, Stok Martina, Marzari Chiara (Tim)

Galilei (allievi m) Bellafontana Kevin Zoppolato Filippo Calcara Alberto Modugno Gabriele Centis Ruben (Tim)

Oberdan (allievi f) Angelini Giulia Samez Giovanna Zulla Valentina (Tim) de Seta Francesca Drioli Nicoletta