Canottaggio: il 4 con con Wiesenfeld e il triestino Ferrio in finale A

Una qualificazione intensissima quella del 4 con ai mondiali under 23 di Poznan in Polonia, dove l'Italia, dopo un acceso confronto con i tedeschi, lungo tutti i 2000 metri del percorso, conquistava la prima posizione e l'accesso diretto nella finale A di sabato prossimo alle 15,40. I triestini del Saturnia Gustavo Ferrio ed il timoniere Filippo Wiesenfeld, assieme a Frigerio, Di Colandrea e Cascone, hanno condotto un gara d'attacco dall'inizio alla fine, prevalendo sul traguardo sulla Germania di 60 centesimi di secondo. Nella seconda batteria, dominio degli Stati Uniti, con il miglior tempo seppur di pochissimo delle due qualificazioni. Si prospetta quindi per sabato una grande sfida a tre tra Italia, Germania e USA, con terzi incomodi Nuova Zelanda e Gran Bretagna.