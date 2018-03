Canottaggio: apertura coi botti per il Saturnia alla prima internazionale sull'Ausa Corno

Apertura con i botti alla prima internazionale di canottaggio sull'Ausa Corno, alla presenza di un esercito di oltre 700 canottieri di 7 regioni e 3 nazioni, in rappresentanza di 34 società, oltre che dalle regioni limitrofe, anche da Austria e Slovenia. Si conferma il Saturnia leader della manifestazione, con Timavo e Ginnastica a contendersi le altre due posizioni sul podio della classifica per club. Dalle nuove disposizioni che vogliono ridotti i numeri di singoli U16 e U18 in vista del I Meeting, ne uscivano gare combattute, con Corazza (Ausonia) e Chersi (Pullino) a dettar legge in campo femminile, ma con Cepile (San Giorgio) e Serafino (Pullino) che si difendevano bene in quello maschile. In affanno il settore senior regionale, si è visto il lavoro delle società tra i ragazzi e gli junior. Nei punteggi del d'Aloja, il Saturnia ha riconquistato il primato in questa prima gara della stagione, con alle sue spalle San Giorgio e Ginnastica.

Risultati: 4 di coppia ragazze Costa, Dorci, Premerl, Mitri (Saturnia); 4 di coppia junior femminile Fiocchi, Voltolina, Scocchi, Prodan (Timavo); doppio cadetti Dri, Gregoricchio (san Giorgio); singolo cadetti: Corazza (Ausonia); II serie: Benvenuto (Pullino); singolo 720 cadetti: Di Stefano (SGT); 2 senza ragazzi. Ceper, Clagnaz (Saturnia); singolo senior femminile: Denich (SGT); II serie: Corazza (Ausonia); singolo pesi leggeri femminile: Pelloni (Saturnia); singolo 720 allieve C: Volponi (SGT); 4 di coppia cadette: Gottardi, Pahor, Schillani, Canetti (Saturnia); over 54 Dell'Aquila, Mocnik, Lo Presti, Predonzani (Adria); doppio ragazze: Pines, Chersi (Pullino); singolo 720 allieve B1: Dri (san Giorgio); singolo 720 allieve B2: Milos (SGT); master D: Priore (Pullino); master H: Scarpa (Adria); singolo senior: Martini (Padova); 4 di coppia junior. Marcotto, Marsi, Ferronato, Schintu (SGT); master femminile: Stradi, Miani (Adria); doppio senior femminile: Pelloni, Buttignon (Saturnia/Timavo); otto master D: Stradi, Cressi, Iasnig, Poggiolini, Filippi, Mammetti, Parma, Miani, timoniere Orzan (Saturnia/Adria, CMM); otto master E: Dell'Aquila, Maccari, Predonzani, Pregara, Malfassi, Fontanone, Lo Presti, Mocnik, timoniere Battaggia (Adria); 4 di coppia senior: Campigotto, De Lucchi, Cangialosi, Kresevic (DLF Treviso, Padova, Timavo); 4 di coppia ragazzi: Ceper, Baccigalupi, Flego, Clagnaz (Saturnia); singolo 720 cadette: Canetti (Saturnia); singolo 720 allievi C: Baradel (Ausonia);singolo 720 allievi C: Goyeneche (Nettuno); doppio allieve C: Gregorutti, Barini (Saturnia); doppio cadette: Gottardi, Pahor (Saturnia); 4 di coppia allievi C: Antoni, Famularo, Scocchi, Zanuttin (CMM); 4 di coppia cadetti: Corazza, Di Stefano, Cerqua, Benvenuto (Pullino/Ausonia/SGT); doppio junior: Zuzek, Prodan (Timavo); II serie: Tamburin, Gruden (Nettuno); singolo 720 allievi B1. Aiza (San Giorgio): singolo 720 allievi B2: Marvucic (San Giorgio); II serie: Cicutin (Lignano); doppio allieve 2: Rivetta, Pouschè (Saturnia); singolo junior femminile: Corazza (Ausonia); singolo ragazze: Chersi (Pullino). Classifica società: Saturnia (356); 2) Timavo (140), 3) SGT (106), 4) Pullino, 9) San Giorgio, 11 Nettuno, 16) Trieste, 17) Adria, 18) Cmm, 19) Ausonia, 21) Lignano, 36) Ravalico.