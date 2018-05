Canottaggio: argento per la Corazza all'Europeo Junior

Ilaria Corazza, dell'Ausonia di Grado, è argento, domenica pomeriggio ai Campionati Europei Juniores di canottaggio a Gravelines in Francia.

Finale a 6 domenica pomeriggio, con l'Italia, Francia e Russia che partivano fortissimo. Dopo i primi 1000 metri, le azzurrine andavano all'attacco della Russia, e nell'ultima frazione di gara avevano la loro prua davanti alle avversarie.

Era un confronto Italia-Francia: Costa e Corazza ci provavano con convinzione e riuscivano ad avvicinarsi ancor di più alla barca francese, che reagiva negli ultimi 200 metri, quel tanto che bastava per precedere sul traguardo l'Italia di meno di 1”, alle loro spalle, staccate, Russia, Repubblica Ceca, Estonia e Lituania.: era argento per Corazza e Costa.

17 anni, Ilaria Corazza è alla terza stagione in maglia azzurra, le prime due era titolare alla Coupe de la Jeunesse. Finalmente il salto di qualità tanto voluto, che le regala per intanto il titolo di vice campionessa d'Europa.