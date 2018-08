Canottaggio, Europei: Martini promosso in semifinale

Passano il primo turno di qualificazione il doppio inedito del triestino Simone Martini in coppia con Romano Battisti ai Campionati Europei Assoluti di canottaggio a Glasgow in Scozia, piazzandosi al 2° posto dietro la Polonia e davanti a Germania e Serbia.

Il prossimo impegno per Martini e Battisti è per sabato mattina quando gareggeranno nella semifinale: i primi 3 equipaggi disputeranno la finale A domenica mattina per i primi 6 posti in Europa.