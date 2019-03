Canottaggio: incetta di medaglie per il Saturnia a San Giorgio

Apertura alla grande per il canottaggio regionale, che sul campo di San Giorgio vedeva in gara 700 atleti provenienti un po' da tutta Italia, oltre che dalle vicine Austria e Slovenia. Gare molto interessanti a dimostrazione dell'alto livello tecnico raggiunto un po' da tutti i club del Friuli Venezia Giulia, con il Saturnia a farla sempre da padrone con la vittoria in classifica generale grazie ad una ventina di ori, seguita da Timavo e Pullino. Ma classifiche a parte, delle gran belle novità tra i ragazzi con il club del tandem tecnico Barbo/Gioia, che si imponeva nel doppio e 4 di coppia al femminile e doppio e 4 senza al maschile. Mattatore della giornata il muggesano Serafino (Pullino), con la doppietta nel singolo under 16 ed under 18, entrambe selettive per il I Meeting Nazionale. Tra gli junior, pregevole il 4 senza della Timavo e l'esperimento della Nettuno nel 4 di coppia in misto con San Giorgio, mentre al femminile si confermava la gradese Corazza (Ausonia) stella di prima grandezza nel singolo, ed era ancora il Saturnia a dominare il doppio. Tra i senior, convincenti gli esperimenti dei misti under 23 del 2 senza e 4 senza già provati nei raduni decentrati, dominio di Morganti e Sfiligoi (Saturnia) nella vogata di coppia, mentre tra le femmine, doppietta della monfalconese Russi (Timavo) nel singolo pesi leggeri e nel doppio in coppia con la Denich (Pullino).

Risultati

4 di coppia ragazze Gottardi, Mitri, Pahor, Canetti (Saturnia); singolo cadetti Goyeneche (Nettuno); II serie Zanuttin (CMM); singolo 720 cadetti Belloni (san Giorgio); 4 senza senior Ferrio, Sabbatino, Cardella, della Valle (Saturnia, Savoia, Moltrasio); singolo pesi leggeri femminile Russi (Timavo); singolo 720 allieve C Serli (Timavo); 4 di coppia cadette Gregorutti, Perucchini, Rotondaro, Barini (Saturnia); 4 di coppia master over 54 Mocnik, lo Presti, Predonzani, Riva (Adria); 43-54 De Pol, Signorelli, Schuetzenhofer, Zwick (Albatros, Saturnia, Timavo); doppio ragazze Gottardi, Mitri (Saturnia); II serie Gnatta, Mauro (Lignano); 4 senza junior Zuzek, Fulginiti, Gergolet, Scarpa (Timavo); 2 senza senior Cardella, della Valle (Saturnia, Moltrasio); singolo 720 allieve B1 Antoni (CMM); II serie Ozbolt (Pullino); singolo master 43/54 Canetti (CMM); doppio ragazzi Dri, Ruggiero (san Giorgio); II serie Clagnaz, Forcellini (Saturnia); singolo senior Morganti (Saturnia); II serie Sfiligoi (Saturnia); 4 di coppia junior Cepile, Sofianopulo, Neglia, Devetak (san Giorgio, Nettuno); doppio 43-54 Rojc, Novel (Ravalico); over 54 Finocchiaro, Visintin (Pullino); doppio senior femminile Denich, Russi (Pullino, Timavo); doppio pesi leggeri femminile Costa, Zerboni (Saturnia); doppio pesi leggeri de Rogatis, Natali (Saturnia); 4 di coppia ragazzi Pinzini, Dri, Ruggiero, Braidotti (san Giorgio); doppio junior femminile Goina, Premerl (Saturnia); singolo 720 cadette Pellizzari (Trieste); singlo 720 allievi C serie Cicutin (Lignano); doppio allieve C Chersi, Cortonicchi (Pullino); doppio cadette Gregorutti, Barini (Saturnia), 4 di coppia allievi C Crevatin, Fontanot, Meneghetti, Ramani (Pullino); singolo pesi leggeri de Rogatis (Saturnia); 4 senza ragazzi Tommasini, Regeni, Pobega, Baccigalupi (Saturnia); singolo 720 allievi B2 Colautti (Timavo); II serie Aizza (san Giorgio); doppio senior Morganti, Sfiligoi (Saturnia); singolo junior Serafino (Pullino); Classifica. 1) Saturnia, 2) Timavo, 3) Padova.