Canottaggio, medaglie d'argento e bronzo per gli atleti triestini al Croatia Open

Un'edizione dei Croatia Open a Zagabria di buon livello tecnico, con oltre 700 atleti in rappresentanza di 12 nazioni che hanno impreziosito lo Jarun, uno dei campi di regata più gettonati in Europa. Un rappresentativa Regionale del Friuli Venezia Giulia under 14 ed under 16, che è riuscita nell'impresa di conquistare 8 medaglie d'oro, 4 d'argento e 3 di bronzo, salendo almeno una volta sul podio con tutti i suoi atleti. Un lavoro di equipe che bisogna riconoscere al Presidente Regionale d'Ambrosi ed alla Commissione Tecnica Regionale riusciti nell'impresa di formare una delle squadre più competitive presenti sul campo di gara croato. Nella prima giornata di finali, per il Friuli Venezia Giulia, oro per il doppio ragazzi di Serafino e Verrone, argento per il doppio ragazze di Chersi e Pines e bronzo per il secondo armo under 16 al femminile di Volponi e Leone. Tra gli under 14: oro per il doppio cadette di Gottardi e Pahor, e per i singoli cadetti di Benvenuto e Dri, argento per il singolo cadetti Corazza e bronzo per quello di Stefano. Per i colori della Ginnastica Triestina, argento per il doppio di Schintu e Marsi a soli 4 decimi dall'oro, e bronzo per il 2 senza under 23 di Giurgevich e Secoli.

Alla domenica, oro per il Friuli Venezia Giulia nel 4 senza ragazzi di Ruggiero, Flego, Clagnaz, Ceper e per il singolista Serafino. Tra i cadetti, oro nei due doppi maschili Benvenuto/di Stefano e Dri/Corazza e argento nei singoli cadette con Pahor e Gottardi.

RISULTATI SABATO: ORO: doppio ragazzi Serafino, Verrone (Friuli Venezia Giulia); ARGENTO: doppio ragazze Chersi, Pines (Friuli Venezia Giulia); doppio junior Schintu, Marsi (SGT); BRONZO: doppio ragazze Leone, Volponi (Friuli Venezia Giulia); 2 senza under 23 Giurgevic, Secoli (SGT); 5°: singolo senior Denich (SGT); 6°: singolo under 23 femminile Molinaro (SGT).

RISULTATI SABATO RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 14 ORO: doppio cadette Gottardi, Pahor; singolo cadetti Benvenuto; singolo cadetti Dri; ARGENTO singolo cadetti Corazza; BRONZO: singolo cadetti di Stefano

RISULTATI DOMENICA: ORO: 4 senza ragazzi Ruggiero, Flego, Clagnaz, Ceper (Friuli Venezia Giulia); singolo ragazzi Serafino (Friuli Venezia Giulia); 4° singolo ragazzi Verrone (Friuli Venezia Giulia); 5° 2 senza senior Giurgevich, Secoli (SGT); 4 di coppia junior Schintu, Marsi, Ferronato, Marcotto (SGT); 6°: doppio senior femminile Denich, Molinaro (SGT)

RISULTATI DOMENICA RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 14: ORO: doppio cadetti Dri, Corazza; doppio cadetti Benvenuto, di Stefano; ARGENTO: singolo cadette Pahor, singolo cadette Gottardi.