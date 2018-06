Canottaggio: medaglie e grandi soddisfazioni ad Auronzo

Ausonia sugli scudi, con tre nuove maglie azzurre che Bellan, Marigo e Crosilla, con buone probabilità anche per la Pieri (CMM), vestiranno a fine mese agli Europei di categoria, grazie agli eccellenti risultati conseguiti nel week end ad Auronzo, ma anche una SKC Monfalcone che con due atleti alla prima esperienza nella categoria ragazzi conquistava 4 medaglie d'oro, ed un CMM N. Sauro che affidava alle donne le sorti del club di viale Miramare, andando ad agguantare 3 ori, 1 argento ed 1 bronzo, e la Timavo che recupera un po' alla volta il gap con le migliori.

Un autentico test event quello sul lago di Santa Caterina ad Auronzo, che precede di tre settimane i Campionati Europei junior ed under 23 che dal 25 giugno al 1° luglio si disputeranno sul lago veneto. Gare selettive per under 18 e under 23 in barca corta, con la Bellan che si metteva subito in luce dominando i 200 metri (la Pieri, 4°, di un soffio non saliva sul podio), e la Marigo che conquistava l'argento. Full immersion sabato con le gare sui 1000 nel pomeriggio, che vedevano un Crosilla in gran spolvero agguantare l'argento. Conferme del terzetto gradese alla domenica che sullo sprint dei 200 metri vedeva il dominio della Marigo ed un altro splendido argento per Crosilla. Nella gara nazionale, non selettiva, eccellenti i 4 ori di Rossi al maschile e Guadagnini al femminile, autentici combattenti, che firmavano delle finali perfette davanti ad atleti più esperti. Risultato di squadra per il Circolo Marina che portava 3 ori, 1 argento ed 1 bronzo, grazie al gruppo femminile, nella bacheca di viale Miramare.

RISULTATI 200 METRI - ORO: K1 junior Paliaga (Bissolati); K1 junior femminile Bellan (Ausonia); K2 senior femminile Giannetti, Marzi (CMM); K1 ragazzi Rossi (SKCM); K4 ragazze Stabile, Stagni, Indiano, Baret (CMM); ARGENTO: K1 senior femminile Marigo (Ausonia); BRONZO: K4 ragazzi Gaddi, Marocco, Guzzon, Deltin (Ausonia); K2 junior femminile Marzi, Gardone (CMM). RISULTATI 1000 METRI - ORO: K2 ragazzi Guzzon, Deltin (Ausonia); K1 ragazze Guadagnini (SKCM); K1 ragazzi Rossi (SKCM); ARGENTO: K1 junior Crosilla (Ausonia); K1 ragazzi Ferligoi (Timavo); BRONZO: K2 junior Visintin, Grippari (Timavo); RISULTATI 500 METRI - ORO: K1 senior femminile Marigo (Ausonia); K2 ragazzi Guzzon, Deltin (Ausonia); K1 ragazze Guadagnini (SKCM); K1 ragazzi Rossi (SKCM); K4 junior femminile Faiman, Pieri, Marzi, Gardone (CMM); ARGENTO: K1 senior Pra Floriani (FF.OO.); K1 junior Crosilla (Ausonia); K4 junior femminile Stabile, Stagni, Indiano, Baret (CMM);