Canottaggio: nel Fvg scaldano i motori anche gli under 14

35 vogatori allievi C e cadetti saranno impegnati domenica mattina, con inizio alle 9.30, a Monfalcone (GO), nel primo raduno collegiale valutativo della stagione, organizzato dalla Commissione Tecnica Regionale del Friuli Venezia Giulia. Ospiti della Canottieri Timavo, 13 femmine e 22 maschi di Pullino, Canottieri Trieste, Ginnastica Triestina, CMM N. Sauro, Timavo, Ausonia, San Giorgio e Lignano, saranno sottoposti a test di valutazione a terra come in barca (sul Canale del Brancolo), al fine di scegliere ed impostare gli equipaggi della rappresentativa regionale che prenderanno parte ai prossimi Meeting Nazionali, come ad alcune internazionali.

A cura del Comitato Regionale del FVG sarà offerto il pranzo a tutti i partecipanti, mentre le attività tecniche proseguiranno fino alle 16,30 circa. Il raduno è inteso a favorire la conoscenza tra gli atleti regionali, al di là delle occasioni di regata, nonché effettuare un allenamento che fornisca stimoli positivi a tutti partecipanti ed effettuare confronti tra gruppi omogenei di atleti di simile livello, ed infine a gettare le basi per le formazioni regionali 2018.