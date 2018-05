Canottaggio, oltre 200 studenti per la Fase Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi

210 studenti/atleti, in rappresentanza di 13 Istituti (di I e II grado), con 7 società tutor del Friuli Venezia Giulia e Veneto, scenderanno in acqua martedì mattina per la disputa della Fase Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi. La manifestazione si svolgerà sullo specchio d’acqua antistante il CC Saturnia sulla distanza di circa 1.000 metri e nello specifico con partenza dal porticciolo di Barcola ed arrivo davanti al CC Saturnia (viale Miramare 36 – Trieste), dove si raduneranno anche gli equipaggi prima dell’inizio della manifestazione.

Le gare prenderanno il via alle 9,30 con la disputa delle batterie, per poi entrare nel vivo dell'evento alle 10.10, con la prima finale, quella della gig a 4 scuole medie.

