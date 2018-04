Canottaggio: medaglie triestine al Memorial d'Aloja

Parla anche triestino il Memorial d'Aloja (vinto dall'Italia su Lituania e Romania), che da venerdì a domenica sul lago di Piediluco, rappresentava il primo impegno internazionale per gli atleti convocati in azzurro e quelli in formazione societaria, che ambivano a mettersi in luce per le prossime convocazioni in squadra nazionale. 11 gli atleti di Saturnia, Timavo ed Ausonia presenti sul lago umbro. Nelle finali del sabato, oro per il due senza pesi leggeri di Sfiligoi (Saturnia), in coppia con Barbaro, e per la gradese Corazza dell'Ausonia nel doppio junior assieme alla Costa, mentre era bronzo per Martini, targato Padova, nel singolo senior. Giungevano alla finale A anche il sangiorgino, tesserato per il Savoia, Zemolin 5° nel singolo junior, e la Pelloni (Saturnia), 6° nel singolo pesi leggeri.

Alla domenica, cambiavano alcune formazioni, ma la Trieste del canottaggio era ben rappresentata sul podio. Confermavano di essere il più forte 2 senza pesi leggeri in acqua Sfiligoi e Barbaro, agguantando di nuovo l'oro, la Millo (Saturnia), salita sul 4 senza senior, si aggiudicava l'argento, mentre era ancora bronzo per Martini nel singolo senior, ed era dello stesso colore la medaglia della Buttignon (Timavo) nel singolo pesi leggeri, con la Pelloni che nella medesima finale giungeva 5°. Ancora nella finale A, 6° posto per Morganti nel singolo senior, e 6° per la Corazza che dopo la vittoria di sabato tra le junior, era in gara nel doppio ma nella categoria senior.

SABATO FINALI “A” ORO: doppio junior femminile Corazza (Ausonia), Costa; 2 senza pesi leggeri Sfiligoi (Saturnia), Barbaro; BRONZO: singolo senior Martini (Padova); 5°: singolo junior Zemolin (Savoia); 6°: singolo pesi leggeri femminile Pelloni (Saturnia); FINALI “B 1°: Buttignon (Timavo); 2°: singolo senior Morganti (Saturnia); 4 senza senior Ferrio (Saturnia), Frigerio, Cardella, Schettino; 2 senza senior femminile Millo (Saturnia), Barelli; 4°: 2 senza junior Natali, Tommasini (Saturnia);

DOMENICA FINALI “A”: ORO: 2 senza pesi leggeri Sfiligoi (Saturnia), Barbaro; ARGENTO: 4 senza senior femminile Millo (Saturnia); BRONZO: singolo pesi leggeri femminile Buttignon (Timavo); singolo senior Martini (Padova); 5°: singolo pesi leggeri femminile Pelloni (Saturnia); 6°: Morganti (Saturnia); doppio senior femminile Corazza (Ausonia), Costa

FINALI “B”: 1°: 2°: 3°: 2 senza junior Natali, Tommasini (Saturnia); 2 senza senior Ferrio (Saturnia), Frigerio; 4°: Zemolin (Savoia), Sardella; 5°.