Canottaggio: Fvg a ripetizione sul podio alla standiana

Saturnia 6 ori, 3 argenti e 3 bronzi con i giovanissimi, si conferma squadra di tutto rispetto, sulle acque della Standiana alle porte di Ravenna nella manifestazione interregionale di domenica scorsa. Ancora un test positivo per gli under 14 dell'accoppiata Parma/Gioia, che stanno riguadagnando posizioni preziose in cima alla classifica del Trofeo d'Aloja. Prodiga di soddisfazioni e medaglie la trasferta della Canoa San Giorgio di Candotti e Del Bene, che conquistava 4 ori, 6 argenti ed 1 bronzo, con allievi e cadetti in gran forma. Nettuno in gran spolvero sul bacino emiliano con 4 ori e 2 argenti, a dimostrazione del lavoro certosino del terzetto De Marchi/Steffè/Bosdachin, e con diversi equipaggi messisi in luce in questa prima parte della stagione anche tra gli under 16. Salivano più volte sul podio anche il CMM N. Sauro del tandem tecnico Millo/Panteca, con 1 oro, 2 argenti ed 1 bronzo, la Lignano di coach Lorenzon 1 oro, 1 argento, 1 bronzo e la Canottieri Trieste dei tecnici Lukan e Bartolovich.

Oro: singolo 720 allieve A Verza (Saturnia), singolo allievi C Zaninello (Lignano); Goyeneche (Nettuno); singolo 720 cadetti Gutzelnig (Nettuno); Dri (San Giorgio); singolo 720 allieve C Gregorutti (Saturnia); doppio cadette Gottardi, Pahor (Saturnia); Canetti, Schillani (Saturnia); singolo senior Martini (Padova); singolo cadetti Forcellini (CMM); 4 di coppia master Zemolin, Indri, Chiaruttini, Ruggiero (San Giorgio); doppio allievi B2 Marvucic, Aiza (san Giorgio); doppio allieve B2 Pouschè, Rivetta (Saturnia); doppio senior Martini (Padova); 4 di coppia cadetti Tommasini, Pobega, Morri, Bertocco (Saturnia); doppio ragazze Doglia, Hrovatin (Nettuno); 4 di coppia ragazzi Sofianopulo, Neglia, Devetak, Sibelja (Nettuno); doppio junior Cepile (San Giorgio misto con Giudecca), Argento: singolo 720 allievi C Zanuttin (CMM); singolo 720 cadetti Bertocco (Saturnia); Malisan (San Giorgio); Pobega (Saturnia); 4 di coppia ragazze De Cleva L., De Cleva A., Doglia, Hrovatin (Nettuno); singolo junior Cepile (san Giorgio); singolo pesi leggeri femminile Bartolovich (Trieste); singolo ragazze Gnatta (Lignano); doppio allievi C Cucumazzo, Rivierani (Saturnia); singolo 720 allieve B2 Dri (san Giorgio); singolo 720 allievi B2 Cicutin (San Giorgio); 4 di coppia cadetti Dri, Malisan, (misto san Giorgio/Padova); doppio ragazze Marcon, Sillani (Trieste/Cmm); de Cleva, Barnabà (Nettuno); 4 di coppia ragazzi Ruggiero, Braidotti, Furlani, Pinzini (San Giorgio/Giudecca); BRONZO: singolo 720 allievi C Bordeinii (Saturnia); doppio cadetti Tommasini, Morri (Saturnia); singolo 720 allieve C Barini (Saturnia); singolo ragazze Marcon (Trieste); doppio ragazze Gnatta, Mauro (Lignano); singolo pesi leggeri Scorici (CMM); doppio ragazzi Ruggiero, Pinzini (San Giorgio); doppio senior femminile Pellizzari, Bartolovich (Trieste);