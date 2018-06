Canottaggio, Regata Storica Repubbliche Marinare: terzo posto per Michele Ghezzo sul galeone di Venezia

Si piazzava al 5° posto l'otto under 14 del Veneto, rinforzato da atleti del Friuli Venezia Giulia, che domenica pomeriggio era sceso in acqua nel Canale di Calma di Genova Prà, anticipazione giovanile della 63° edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare.

Partiva molto forte l'otto della Lombardia, seguito a poca distanza da Campania, Piemonte, Liguria, ed il Veneto. Gara sprint, distanza brevissima per le ammiraglie del canottaggio, che si esprimevano in 500 metri in tutta la loro potenza.

Negli ultimi 100 metri, distanze minime separavano i 5 equipaggi, con Lombardia in leggero vantaggio, e che sfruttava al meglio andando a vincere l'oro, seguivano sul traguardo la Campania, il Piemonte, la Liguria ed il Veneto rinforzato dal Friuli Venezia Giulia, formato da Antonio Di Stefano (SC Ginnastica Triestina), Pietro Forcellini (CMM Nazario Sauro), Evan Benvenuto (SN Pullino), Loris Corazza (SC Ausonia), Marco Dri (SC San Giorgio), Davide Vian (DLF Treviso), Riccardo Tommasini (CC Saturnia) e Jacopo Cipolotti (SC Sile).

Sul galeone di Venezia, giunto terzo, in gara nella Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, c'era anche Michele Ghezzo, atleta tesserato per il Saturnia.