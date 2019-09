Canottaggio: il triestino Martini stacca il pass per Tokyo 2020

Ai Campionati del Mondo a Linz in Austria, domenica mattina, il triestino, tesserato Canottieri Padova, Simone Martini, piazzandosi al 3° posto nella finale b del singolo, a 65 centesimi dal vincitore, quindi al 9° posto assoluto, qualifica la barca ai Giochi Olimpici di Tokio 2020.

Simone Martini

La monfalconese della Timavo, Stefania Buttignon, assieme alla padovana Stefania Gobbi, nello stesso giorno ha vinto la finale B del doppio senior, piazzandosi quindi al 7° posto e conquistando anch'essa il pass per Tokio 2020.

Stefania Buttignon

Un mondiale storico

Quello di Linz è un Mondiale storico per l'Italia del remo che andrà all'Olimpiade di Tokyo 2020 con 4 barche femminili (doppio, due senza, quattro di coppia senior, doppio pesi leggeri) e 5 barche maschili (due senza, singolo, quattro senza, quattro di coppia senior, doppio pesi leggeri) che portano a 9 le carte olimpiche già in cassaforte, per un totale di 23 atleti partecipanti.

Gallery