Canottaggio: Saturnia per la 17a volta sul gradino più alto del podio

Saturnia, Timavo e Nettuno le prime tre società in classifica nell'internazionale disputata domenica mattina a Barcola, organizzata dal Polo Barcolano, con capofila il CMM N. Sauro, in collaborazione con il Comitato Regionale della FIC del Friuli Venezia Giulia.

Saturnia 17 volte sul gradino più alto del podio, con Nettuno 5 e Pullino 4, ed a seguire le alte 18 società partecipanti danno la misura del livello di qualitativo di questo secondo appuntamento remiero in regione. Alla Canottieri Trieste è stato assegnato il Trofeo Sonzio per il singolo maschile.

Risultati: 4 di coppia ragazze Costa, Dorci, Mitri, Premerl (Saturnia); 4 di coppia junior femminile Grbec, Perkan, Smilovich, Zerboni (Adria/Saturnia); doppio cadetti Tommasini, Pobega (Saturnia), singolo cadetti Dri (San Giorgio); singolo 720 cadetti Gutzelnig (Nettuno); singolo senior femminile Millo (Saturnia); singolo pesi leggeri femminile Buttignon (Timavo); singolo junior Chilà (Trieste); singolo 720 allieve C Gregorutti (Saturnia); 4 di coppia master 43/54 femminile Parma, Franz, Meucci, Bembich (CMM); maschile 43/54 Iagodnich, Benco, Bonini, Fragiacomo (SGT/Ravalico); 4 di coppia master over 54 Maccari, Predonzani, Mocnik, dell'Aquila (Adria); doppio allievi C Parovel, Vegliach (Pullino); doppio ragazze I serie Costa, Premerl (Saturnia), II serie Dorci, Mitri (Saturnia); 2 senza senior Sfiligoi, Barbaro (Saturnia/Tirrenia); singolo junior femminile Pellizzari (Trieste); singolo 720 allieve B2 Chersi (Pullino); singolo master under 43 femminile Giraldi (SGT); maschile Zonta (Saturnia); singolo master over 54 Sofianopulo (SGT); doppio ragazzi I serie Sofianopulo, Neglia (Nettuno), II serie Clagnaz, Flego (Saturnia), singolo senior Chiumento (Padova); 4 di coppia junior Gruden, Tamburin, Pipolo, Snidersich (Nettuno); singolo 720 allievi B1 Marcial (Saturnia); singolo 720 allievi B2 Marvucic (san Giorgio); doppio master over 54 Canciani, Sofianopulo (Nettuno); master 43/54 Schiavon, Priore (Pullino); doppio senior femminile Millo, Pelloni (Saturnia); 4 senza senior Gaetani, Casaccia Gibelli, Di Colandrea, Cascone (Rowing GE/Telimar/Posillipo); otto master 43/54 Stradi, Cressi, Iasnig, Poggiolini, Filippi, Franz, Parma, Miani, timoniere Mammetti (Saturnia/Adria/CMM); over 54 Dell'Aquila, Maccari, Predonzani, Simoniti, Pregara, Mocnik, Lo presti, Riva, timoniere Favento (Adria); 4 di coppia ragazzi Ceper, Clagnaz, Verrone, Flego (Saturnia); doppio junior femminile Grbec, Perkan (Adria); singolo 720 cadette Pahor (Saturnia), II serie Gottardi (Saturnia); singolo 720 allievi C Zanuttin (CMM); II serie Goyeneche (Nettuno); doppio cadette Canetti, Schillani (Saturnia); singolo ragazze Chersi Pullino); II serie Gnatta (Lignano); singolo pesi leggeri Scorici (CMM); doppio junior Snidersich Pipolo (Nettuno); II serie Natali, Tommasini (Saturnia); singolo ragazzi Verrone (Saturnia); II serie Serafino (Pullino); III serie Pinzini (San Giorgio); doppio allieve B2 Kopjar L., Kopjar L. (Piran); doppio senior Chiumento, Pescialli (Padova/Bellagina); Classifica: 1) Saturnia 345; 2) Timavo 216; 3) Nettuno 137.