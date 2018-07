Canottaggio: bronzo per le triestine del Saturnia alla Coupe de la Jeunesse

2 medaglie di bronzo per il 4 senza femminile del Saturnia alla XXXIV edizione della Coupe de la Jeunesse disputata da venerdì a domenica a Cork in Irlanda. Della rappresentativa degli Azzurrini faceva parte anche il 4 senza femminile del club triestino di Michela Costa, Samantha Premerl, Letizia Mitri (la più giovane atleta della Coupe), Alice Dorci ancora nella categoria ragazze, ed il singolista Riccardo Cepile della Canoa San Giorgio.

Primo impegno per le quattro atlete accompagnate dal tecnico del Saturnia Stefano Gioia, la regata in otto del venerdì pomeriggio, che come da tradizione apre l'evento. Costa, Premerl, Mitri e Dorci, assieme alle ragazze del doppio Capozzi e Annella e del 2 senza Saffirio, Borghi, si piazzavano al quinto posto nella gara vinta dalla Gran Bretagna.

Sospese le finali del sabato pomeriggio per il forte vento, Costa, Premerl, Mitri e Dorci, conquistavano a poche ore di distanza, due medaglie di bronzo nel 4 senza, alle spalle di Francia e Gran Bretagna. Per Cepile invece, un più che onorevole 5° posto nella finale della domenica.