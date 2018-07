Canottaggio: tripletta a tempo record per il Saturnia

50', questo il tempo che è bastato al Saturnia, domenica mattina a Corgeno, per laurearsi per 3 volte Campione d'Italia nella categoria ragazzi: alle 9,40 con il 4 senza femminile di Costa, Dorci, Mitri e Premerl, alle 10,20 con il 4 senza maschile di Flego, Pauluzzi, Verrone e Benvenuti, ed alle 10,30 ancora con Costa, Dorci, Mitri e Premerl, questa volta nel 4 di coppia.

A completare la positiva trasferta per il club di viale Miramare, arrivavano i due argenti conquistati nel 4 senza under 23 al femminile, da Millo, Ruggiu, Pelloni, Zerboni e nell'otto ragazzi di Benvenuti, Ceper, Verrone, Pauluzzi, Flego, Clagna, Verza, Ferrara, timoniere Wiesenfeld.

Per i colori della Pullino di Muggia, medaglia d'argento “pesante” nel singolo ragazze, conquistata dalla Flora Chersi nella specialità più affollata.