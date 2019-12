Carpi-Triestina 1 a 0 | Le pagelle: Emilia amara, vince il Carpi in 11 contro 9

La difficile trasferta sul campo degli emiliani finisce con il Carpi che supera una Triestina rimasta in nove per le espulsioni di Ermacora e Lambrughi. Nel primo tempo risultato bloccato sullo 0 a 0 con Offredi che si supera in un paio di occasioni e con la squadra di Gautieri che tenta di ribattere colpo su colpo. Nella seconda frazione gli episodi che condannano l'Unione e che testimoniano il difficile momento dei rossoalabardati, sempre più distanti dalle posizioni di alta classifica.

Offredi 6.5

Il numero uno rossoalabardato nel primo tempo fa buona guardia e si fa notare per almeno tre difficili interventi che tengono il risultato inchiodato sullo 0 a 0. Sul rigore di Jelenic viene spiazzato. Nel secondo tempo fa ancora alcune buone parate. All'85' si supera sulla forte conclusione di Saric dal limite dell'area. Migliore in campo per i rossoalabardati.