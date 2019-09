Cesena-Triestina 3 a 2 | Le pagelle: non basta la bella reazione, seconda sconfitta consecutiva

Il match in trasferta finisce con la vittoria dei romagnoli che portano a casa i tre punti dopo una buona prestazione. Dopo il doppio vantaggio dei bianconeri gli uomini di Pavanel avevano rimesso in parità la partita grazie ai guizzi di Giorico e Granoche

Matosevic 5.5

Sul goal non ci sentiamo di addossargli responsabilità, visto che il tiro di Zecca sembra essere bene angolato e lo prende in controtempo. Tra il 24' e il 25' si supera due volte sugli attaccanti bianconeri con due belle parate. Sul 2 a 0 di Borrello forse si fa piegare le mani troppo facilmente. Sul rigore intuisce la parte ma non riesce a respingere