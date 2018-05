Cheerdance Millenium: a Caorle le triestine conquistano due ori (FOTO)

Questo week end si è svolta al Palamare di Caorle la 2a tappa del Campionato italiano di cheerleading (1a tappa a Santa Croce sull'Arno 24-25/2).

Il Cheerdance Millenium di Opicina è partito con ben 8 formazioni, dalle bambine (cat.peewee) alle senior.

Quelle che hanno sbalordito tutti sono state proprio le senior - le Thrills (ogni team ha il proprio nome nel cheerleading), nella categoria senior team allgirl lev.4 (>16 anni) che hanno vinto! Una coreografia in stile USA, dinamica, senza cadute e imperfezioni, che ha conquistato i giudici.

Brave anche le junior (12-16 anni) - Stardust, che hanno finito la coreografia con qualche imperfezione, ma che le ha portate a confermare il primo posto. Le più piccole, le Shades, nella categoria peewee (8-11 anni), che hanno appena iniziato il loro percorso competitivo, hanno finito la loro prova al 9°posto, tenendo conto che di tutte le squadre in categoria era una delle formazioni più giovani.

Nella categoria dei groupstunt (quartetti) senior allgirl, le Shadows, il loro primo anno in questa categoria, con elementi non di altissimo livello tecnico, ma puliti e ben eseguiti, le hanno portato un 7°posto; un 10° posto invece per le veterane Fireflies, che questa volta non hanno avuto molta fortuna. La prospettiva era la parte superiore della classifica, ma una caduta ha compromesso il resto della prova.

Ad esibirsi c'erano anche le peewee individuali Lara, Irena e Petra che hanno portato a casa un 5°, un 10° e un 12° posto.

Ora iniziano le competizioni internazionali: la prima è quella più imponente, l'Elite cheerleading championship a Dusseldorf in Germania. Il groupstunt senior allgirl FireFlies dovrà resettare tutto e puntare su questa competizione. La concorrenza li sarà enorme, oltre 20 team in categoria. In totale saranno oltre 4000 gli atleti presenti.

Il resto delle squadre si preparerà per il Vienna Classics, valevole per l'European Cheer League, che si terrà il 26.maggio a Vienna.

L'associazione invece festeggerà i 15 anni di attività il 15 giugno con un spettacolare saggio, che si svolgerà nella palestra Portuale a Borgo Grotta Gigante dalle 20.00.

Risultati:

1°posto junior cheer team allgirl Stardust

1°posto senior cheer team allgirl Thrills

9°posto peewee cheer team Shades

7°posto senior allgirl groupstunt Shadows

10°posto senior allgirl groupstunt Fireflies

5°posto individuals peewee Lara Rebula

10 °posto individuals peewee Irena Purič

12 °posto individuals peewee Petra Strajn