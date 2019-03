Primato dell'ASD Club Sportivo Pugilato tra le società regionali nel 2018

L’A.S.D. Club Sportivo Trieste Pugilato festeggia il primo posto assoluto tra le società regionali al termine dell’annata agonistica 2018.

Il prestigioso risultato è stato comunicato al presidente onorario Roberto Battimelli, responsabile tecnico del sodalizio fondato da papà Enzo, direttamente dai vertici della Federazione Pugilistica Italiana – Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Nella stessa circostanza, è emerso anche un eccellente 45esimo posto a livello nazionale su un lotto complessivo di oltre 800 società iscritte alla FPI e, di conseguenza, affiliate al CONI.

Le graduatorie vengono stilate in base a una serie di elementi che vanno dai risultati agonistici conseguiti dai singoli atleti fino alle riunioni organizzate, dal numero di iscritti fino alle eventuali attività educative collaterali (comprese quelle contro il bullismo e la violenza sulle donne, al fianco di alcune realtà di categoria).

Ospiti illustri

Peso specifico ha avuto anche la stima degli ospiti illustri portati sotto il tetto del Palasport ‘Giorgio Calza’ di Chiarbola nel corso delle recenti annate, soprattutto in occasione del ‘Memorial Enzo Battimelli’, grazie anche alla confermata collaborazione tra il sodalizio organizzatore, CONI, FPI, Turismo FVG, Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste. Non è infatti passata inosservata, quale ulteriore fiore all’occhiello per il sodalizio alabardato, la fiducia concessa da figure di spicco dell’intero movimento come il campione olimpico e iridato Maurizio Stecca, l’ex azzurro e beniamino di casa Biagio Chianese, il già campione mondiale ed europeo Stefano Zoff, nonché un altro olimpionico come Francesco Damiani, simpatico e autorevole protagonista dell’ultima edizione del memorial.

In coda, ma non ultima in ordine di importanza, anche la consegna del ‘Premio Enzo Battimelli 2018’ al vecchio amico Nino Benvenuti nel corso di una cerimonia ospitata nella prestigiosa cornice del Caffè degli Specchi in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste.

“Una stagione chiusa alla grande - commenta Roberto Battimelli – che ci lascia particolarmente soddisfatti, ma anche determinati a migliorarci ulteriormente nel corso dei mesi a venire. Non a caso – aggiunge il responsabile tecnico - le attività sono già avviate da settimane ed è già tutto pronto anche per i primi appuntamenti a livello organizzativo”.