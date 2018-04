Sci,Master A1: Andrea Zanei rivince la Coppa del mondo

Andrea Zanei, classe 1983; medico oculistica con la passione per lo sci, dopo 3 anni e un infortunio al ginocchio, torna a vincere la Coppa del mondo di sci master nella categoria A1.

«La stagione è stata molto dura, - racconta Andrea - ho avuto alti e bassi (riprendersi da un infortunio non è mai facile). Il percorso è stato entusiasmante dopo le vittorie conseguite in Austria a Turnau, in Croazia a Zagabria, e in Slovenia a Cerckno. Pur essendo primo in classifica generale perché i miei avversari austriaco e tedesco mi erano molto vicini, sapevo che mi sarei giocato tutto alle finali in Francia a Serre Chevalier il 6 e il 7 aprile».

«Ho dovuto partecipare al SuperG, specialità nella quale nemmeno mi alleno, ma -continua - perfortuna la mia determinazione e la voglia di vincere mi hanno permesso di conquistare un ottimo e inaspettato secondo posto ma la coppa non era ancora mia».

«È stato solo sabato, che con slalom speciale e 17 centesimi di vantaggio, ho realizzato di avercela fatta. È stata una sensazione bellissima - conclude - e una gran soddisfazione per me che ho questa gran passione perché nella vita faccio altro, sono oculista, lavoro che faccio con passione e al quale mi dedico con dedizione. Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato in questa meravigliosa avventura».