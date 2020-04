Citysport non si ferma e unisce le case dei triestini: ecco la lista degli allenamenti online

Si chiamano "pagine arancio" e propongono una lista degli allenamenti da poter fare online al tempo del COVID-19. E' questa l'idea di Citysport, il settimanale più letto a Trieste che, in uno slancio di condivisa partecipazione quantomai rara, ha voluto mettere assieme le realtà che continuano a proporre attività sportive online per permettere così agli atleti, e alle persone normali, di allenarsi. A causa dello stop forzato dell'attività agonistica di tutte le discipline sportive, in questo periodo la pubblicazione di Citysport è "solo" in formato digitale anche se la speranza da parte di tutti è quella di vederlo tornare in edicola al più presto.

Citysport ha quindi pensato di dare una mano alle diverse associazioni sportive, palestre, realtà storiche della ginnastica e moltissime altre strutture, e unirli in un unico grande e simbolico abbraccio. Lo sport è in grado di unire le persone, da sempre. Grazie ai giornalisti di Citysport, ora la possibilità di allenarsi da casa a causa della diffusione del virus è realtà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infatti, ogni mattina sulla pagina Facebook viene pubblicata la lista delle attività giornaliere alle quali poter partecipare. "Continuiamo a tenervi informati sugli allenamenti online. Per chi desidera tenersi in forma, c'è una vasta scelta di possibilità con orari adatti a tutti - scrive la redazione". Per far conoscere alla redazione dii Citysport la tua attività e così farla inserire nella lista, basta mandare una mail a formazione@citysport.news.